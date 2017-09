Bốn nghi can bị bắt giữ gồm: Lương Minh Hùng (tức Hùng “cầy”, 25 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân, 2 tiền án cướp giật tài sản, cầm đầu), Nguyễn Ngọc Mỹ (tên gọi khác Vũ “em”, tạm trú H.Bình Chánh, 3 tiền án về tội cướp giật tài sản), Nguyễn Võ Bảo Đạt (tức Đạt “mập”, 23 tuổi, ngụ Q.8), Trương Quốc Bảo (17 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).



Thách thức cả trinh sát

Đầu tháng 8.2017, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng Nam phát hiện băng cướp giật với hơn chục tên (nam và nữ) do Hùng “cầy” cầm đầu. Băng cướp này thường thuê khách sạn ở Q.Tân Phú, Q.Bình Tân... lưu trú, sống chung, sử dụng ma túy, thủ sẵn dao bấm, bình xịt hơi cay đi cướp giật. Băng này có nhiều tên là “nài” trên các cung đường đua ở TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu... xe của chúng được đôn dên, xoáy nòng, tốc độ 100 - 150 km/giờ.

Giữa tháng 8.2017, Hùng, Mỹ, Đạt, Bảo chạy 4 xe máy “độ”, tham gia đoàn đua xe trên cầu Phú Mỹ (hướng từ Q.2 sang Q.7), lôi kéo hàng trăm thanh thiếu niên đứng hai bên cổ vũ. Lợi dụng lúc cuộc đua vừa dứt, Hùng trà trộn vào đám đông, áp sát một thanh niên đang chở bạn gái, giật ĐTDĐ, tẩu thoát về hướng Nguyễn Văn Linh (Q.7); còn Mỹ, Bảo, Đạt cản đường.

Tối 5.9, cả 4 đi cùng đồng bọn tên Mun (chưa rõ lai lịch) giật túi xách (bên trong có 2 ĐTDĐ, 1 iPad, 26 triệu đồng, 3.000 baht, 1 sợi dây chuyền, 1 mặt dây chuyền) của ông N.M.T (38 tuổi, ngụ Q.1) đi xe máy trên đường Hòa Bình (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú). Sau đó bọn chúng tập trung về phòng khách sạn ở Q.Tân Phú, chia tài sản cướp. Táo tợn hơn, bọn chúng biết trinh sát theo dõi nhưng vẫn gây án; thậm chí còn thách thức, nhục mạ.

“Phát hiện trinh sát đeo bám, bọn chúng nẹt pô, lạng lách trước mặt trinh sát để thách thức. Không ít lần chúng tôi mất dấu bọn chúng không phải không đuổi kịp mà buộc phải bỏ nửa chừng vì sự an toàn của người đi đường”, đại úy Nguyễn Thế Tiến, cán bộ Đội CSHSĐN hướng Nam, chia sẻ.

Cướp xong, đạp ngã nạn nhân

Trên đường tham gia đua xe ở tỉnh, thành, băng cướp này đến đâu cướp giật đến đó. Đáng nói, mỗi lần cướp giật xong, chúng đều đạp nạn nhân té ngã xuống đường bị thương.

Sau 0 giờ ngày 8.8, cả 4 tên cùng một số đồng bọn xuất phát từ Q.Tân Phú (TP.HCM) xuống Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia đua xe. Khoảng 1 giờ cùng ngày, khi đến khu vực rừng cao su (thuộc H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), chúng giật túi xách của một phụ nữ đi xe máy rồi đạp ngã té xuống đường bị thương. Đến 2 giờ cùng ngày, bọn chúng đến QL51 (đoạn thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), giật iPhone 7 của một thanh niên, đạp nạn nhân ngã xuống đường bị thương, tẩu thoát về hướng TP.Vũng Tàu. Đến TP.Vũng Tàu, do mưa nên bọn chúng không tổ chức đua xe mà thuê khách sạn trên đường Thùy Vân ăn chơi, sử dụng ma túy. Ngày 9.9, trên đường quay về TP.HCM, bọn chúng tiếp tục gây ra 2 vụ cướp giật ở Bà Rịa-Vũng Tàu, 1 vụ ở Đồng Nai.

Giữa tháng 8.2017, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC45 xác lập chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP, làm Trưởng ban. Khoảng 22 giờ ngày 17.9, Đội CSHSĐN hướng Nam phối hợp Công an Q.Bình Tân ập vào quán karaoke trên đường số 8 (khu Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) bắt giữ 4 tên nói trên, thu giữ 2,5 viên thuốc lắc (đã sử dụng 3,5 viên). Khám xét trong cốp xe gây án, nơi lưu trú của bọn chúng, công an thu giữ 2 dao bấm; 1 bình xịt hơi cay; 6 xe máy làm phương tiện gây án, đua xe; 6 ĐTDĐ; 5 chiếc nhẫn, 2 sợi dây chuyền.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra truy xét các đồng bọn còn lại.

Thực hiện hơn 30 vụ cướp Tại trụ sở công an, bước đầu bọn chúng khai nhận đã gây ra hơn 30 vụ cướp giật ở TP.HCM (Q.Bình Tân: 9 vụ, Q.Tân Phú: 6 vụ, Q.11: 2 vụ, Q.5: 1 vụ, Q.Gò Vấp: 1 vụ) và các vụ ở các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, An Giang... Băng nhóm này có hơn 10 tên, trang bị khoảng 15 xe máy các loại làm phương tiện gây án, đua xe.

Đàm Huy