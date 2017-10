Chiều 11.10, thượng tá Nguyễn Cảnh Toàn, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An), cho biết PC46 và Sở KH-CN tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án sản xuất lượng lớn xăng kém chất lượng.