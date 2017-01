Ngày 20.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) của PC45 vừa triệt phá đường dây thu mua xe gian, làm giả giấy tờ để hợp thức hóa xe, rồi tung ra thị trường tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 ngày 16.1, trên đường tuần tra, lực lượng CSHSĐN phát hiện một người điều khiển xe máy hiệu Suzuki BS 59P1-233.67 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (P.15, Q.11), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Người này khai nhận là Trần Minh Thái (27 tuổi, ngụ Q.11) và chiếc xe máy đang đi đã bị đục lại số khung, số máy và giấy tờ xe do N.U.K (ngụ Q.Bình Thạnh) đứng tên.

Tuy nhiên, giấy tờ xe này là giấy tờ giả do Huỳnh Phan Khương Ninh (ngụ Q.Bình Tân) làm, sau đó giao cho Thái bán theo xe.

Làm việc với Đội CSHSĐN, Ninh khai nhận L.Đ.Đ (ngụ Q.Bình Tân) chuyên thu mua, lắp ráp các xe máy không rõ nguồn gốc, rồi giao cho Ninh làm giả giấy tờ xe. Sau khi Ninh dùng máy móc làm giả giấy tờ xong, đưa cho Thái có nhiệm vụ tìm khách hàng bán.

Cơ quan công an xác định Đ. không có mặt ở địa phương. Khám xét nhà của Ninh, Thái, cơ quan công an thu giữ 6 xe máy, 4 giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 máy tính xách tay, 1 máy ép nhựa, 8 hộp mực in màu, 1 máy scan, 1 máy cắt giấy…

Đàm Huy