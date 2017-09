Ngày 24.9, Cơ quan CSĐT, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) tạm giữ một số nghi can liên quan đến tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền qua mạng internet tại tổ 13, ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn do Nguyễn Bé Bảy (30 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) tổ chức.

Khoảng 13 giờ 45 ngày 23.9, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Hóc Môn bắt quả tang 20 con bạc đang tham gia, tổ chức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 90 triệu đồng, 2 màn hình, 2 CPU, 2 modem wifi, 2 bàn phím, 18 ĐTDĐ, 10 xe gắn máy. Để đưa vào hoạt động, Bảy thuê Đặng Thành Thái (25 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), một đối tượng tên Bánh Mì (chưa rõ lai lịch) ghi cược, chung chi tiền thắng thua. Bảy bố trí 2 ti vi chiếu các trận đá gà trực tuyến ở nước ngoài (chủ yếu ở Campuchia, Philippines) cho hàng chục con bạc xem, cá cược.

* Chiều 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng tại tụ điểm game bắn cá tại Công ty TNHH MTV Tia Chớp Bạc (số 8A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đàm Huy - Gia Khánh - Trung Nguyên