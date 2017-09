Tụ điểm chuyên mua bán, sử dụng ma túy nằm tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Du, thuộc tổ dân phố 9, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột.

Các con nghiện gọi điện thoại cho nghi can rồi đến nhà nghỉ mua ma túy lần lượt bị công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm bắt quả tang ngày 26.9, tổ phá án đã tạm giữ Trần Thị Tường Vi (35 tuổi), người cầm đầu tụ điểm mua bán ma túy, cùng 2 nghi can liên quan là Huỳnh Tiến Hoàng (37 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột) và Lê Thanh Tùng (29 tuổi, trú H.Cư Kiun, Đắk Lắk).



Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp ngôi nhà, thu giữ hơn 422 gr ma túy đá, 0,7969 gr heroin, khoảng 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện dùng để mua bán, sử dụng ma túy.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra vụ việc.

Trong lúc Lê Anh Thi đang bán 'cỏ Mỹ' cho các con nghiện tại nhà thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Theo một lãnh đạo cảnh sát chống ma túy Công an TP.Buôn Ma Thuột, công an đã lập chuyên án, bí mật theo dõi trong nhiều tháng mới phá được tụ điểm này. “Những tội phạm ma túy này hoạt động khá tinh vi, che kín ngôi nhà để tránh nhòm ngó, dùng 5 camera để quan sát xung quanh. Tổ phá án đã phải mật phục trong nhiều ngày để nắm bắt hành tung của những kẻ ra vào và có phương án triệt phá hiệu quả nhất”, vị cán bộ công an này nói.