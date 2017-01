Tại buổi làm việc, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, cho biết đề xuất của Công an TP về việc tổ chức lại một cấp lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã được Bộ Công an đồng ý. Hiện Công an TP chờ quyết định chính thức để triển khai. Ông Phong mong muốn nếu có quyết định sớm sẽ triển khai lực lượng này trước Tết Nguyên đán để tạo khí thế cũng như bảo vệ người dân dịp tết. Hiện nhân sự, công cụ trang thiết bị đã được Công an TP chuẩn bị sẵn sàng.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP phải xây dựng đề án để Công an TP học võ, giỏi võ. Ông Thăng cho hay Công an TP, đặc biệt là PC45 phải giỏi võ để tự vệ và trấn áp tội phạm, bảo vệ người dân và du khách đến TP. Tội phạm mỗi khi nghe đến PC45 vừa dũng cảm vừa giỏi võ phải khiếp sợ và tránh xa. Nếu cần, TP sẽ hỗ trợ ngân sách để Công an TP học võ, từ đó tấn công mạnh, đánh trúng vào tội phạm. TP không có chỗ cho tội phạm dung thân.

Trong chiều 18.1, ông Đinh La Thăng đi thăm, chúc tết đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và mong muốn năm 2017 bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhanh chóng ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong việc khám chữa bệnh.





Trung Hiếu