Ngày 25.1, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức họp báo thông tin kết quả một chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu lượng ma túy tổng hợp dạng “đá” lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Công an tỉnh Nam Định, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 23.1, tại khu vực bến Đò 10, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Phòng Điều tra tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (Bộ Công an), Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Thị Quyên (46 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Đào Thị Lan (38 tuổi, trú tại xóm 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), khi cả hai đang vận chuyển gần 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30 bánh heroin (khoảng 10,5 kg) từ Ninh Bình sang Nam Định tiêu thụ.

Tang vật kèm theo còn có 2 điện thoại di động, 2 xe máy, 2 cân tiểu ly.

Kết quả điều tra và lời khai ban đầu của các đối tượng xác định số ma túy trên nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đưa về các tỉnh khu vực phía Bắc tiêu thụ.

Tại cuộc họp báo, thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, các đối tượng đã chia nhỏ ma túy, bọc ni lông bỏ trong túi du lịch, để lẫn vào trong bao hàng hóa, sử dụng xe máy để vận chuyển. Cũng theo ông Sinh, đây là lượng ma túy tổng hợp dạng đá thu được lớn nhất trên toàn quốc từ trước đến nay.

Còn theo đại tá Trần Phú Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, từ năm 2015, Công an tỉnh đã nhận được nguồn tin có một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào Nam Định. Sau khi tung lực lượng đi điều tra , xác nhận thông tin này là có cơ sở, đến đầu năm 2016, chuyên án 117Q triệt phá đường dây ma túy này được thành lập.

Công an Nam Định đã mất tới 8 tháng, đi nhiều tỉnh thành, nước ngoài và phối hợp với nhiều lực lượng, để thực hiện thành công chuyên án này. “Đây là đường dây ma túy lớn nhất, đồng thời cũng là đường dây ma túy hoạt động tinh vi nhất mà chúng tôi tiếp cận đến thời điểm này. Mỗi mắt xích trong đường dây hoạt động độc lập, hầu như không liên quan đến nhau, ai biết việc của người đấy. Kể cả khi bị phát hiện, bắt quả tang thì đối tượng cũng rất lỳ lợm, ngoan cố, không khai báo, nhận tội”, đại tá Hà thông tin và cho biết, Công an Nam Định đang điều tra mở rộng vụ án này.

tin liên quan Phá vụ vận chuyển gần 2.000 viên ma túy đá từ Lào về Việt Nam Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa cho hay đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyên án ma túy xuyên biên giới mang bí số 531L để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Ngày 24.1, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, tặng bằng khen và thưởng “nóng 10 triệu đồng cho lực lượng phá án. Sáng 25.1, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Nam Định đã lập thành tích trong chuyên án.

