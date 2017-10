Chiều nay (16.10), trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Minh (25 tuổi, trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về hành vi cướp tài sản.