Ngày 24.4, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Vy May Khăm (38 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và sử dụng vật liệu nổ trái phép; chống lại người thi hành công vụ.