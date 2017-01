Khoảng 5 giờ ngày 5.1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã bắt quả tang 3 xe tải chở gần 5 tấn phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm thối từ TP.HCM đưa về Đồng Nai tiêu thụ.

3 xe tải bắt quả tang gồm: 61C - 21744 do Lưu Trung Hậu điều khiển, 61C - 21790 do Võ Văn Đến điều khiển và 61C - 09935 do Nguyễn Chí Linh điều khiển chở theo tổng cộng gần 5 tấn nội tạng gia súc gia cầm hôi thối đang xuống hàng tại bến thủy thuộc bờ sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai) thuộc KP1, P.Thống Nhất- TP.Biên Hòa.

Làm việc với cơ quan chức năng, 3 tài xế đều khai nhận số hàng trên chủ xe yêu cầu đến lấy tại một địa điểm trên đường Lê Đức Thọ thuộc P.13, Q.Gò Vấp (TP.HCM), chở về TP.Biên Hòa để giao cho các hộ nuôi cá bè trên sông Cái cho cá ăn.

Do cả 3 tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số nội tạng trên nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu tiêu hủy theo quy định của pháp luật, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng Q.Gò Vấp xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định đối với cơ sở cung cấp phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm trên.

Theo Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, việc các hộ nuôi cá bè dùng nội tạng gia súc, gia cầm cho cá ăn là một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng cá bè chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm, gây thiếu oxy, nên nhiều năm qua TP.Biên Hòa có chủ trương cấm các hộ nuôi cá bè dùng nội tạng làm thức ăn cho cá.

Lê Lâm