Phát hiện hàng trăm ký chả cá ướp hàn the Ngày 3,10, trinh sát PC49 Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Trần Đăng Luân, địa chỉ số 29A, đường Nguyễn Thị Minh Khai,P.An Lạc, Q.Ninh Kiều) do ông Trần Đăng Luân (29 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) làm chủ. Tại đây lực lượng kiểm tra phát hiện 225 kg chả cá các loại. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 mẫu chả cá trên đều có kết quả dương tính với hàn the. Đoàn kiểm tra tiến hành thu 3 mẫu thực phẩm để phân tích, đồng thời niêm phong toàn bộ số chả cá nói trên và giao cho chủ hộ kinh doanh quản lý để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo một trinh sát PC49, các loại chả cá hiện nay được bán tại các chợ phần lớn do các cơ sở thu mua lại phế phẩm của cá từ các nhà máy chế biến cá xuất khẩu, sau đó đem về nạo lấy thịt rồi ướp hàn the để "giúp" chả cá nhìn tươi ngon, đem phân phối cho thương lái các tỉnh.