Ngày 19.1, Công an H.Đại Lộc cho biết sẽ đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ đánh hội đồng, lột đồ, làm nhục một nhân viên bán quán cà phê trên địa bàn.



4 bị can gồm: Lê Thị Phương Huyền, Lê Thị Phương Hoàng (17 tuổi, là hai chị em song sinh), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi, đều trú ở thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) và Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, trú xã Đại Hòa, H.Đại Lộc) bị đề nghị khởi tố về hành vi "cố ý làm nhục người khác".

Trước đó, chiều 18.1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và các đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị 4 cô gái khác đánh đập dã man tại một quán cà phê ở khu 7 thị trấn Ái Nghĩa (H.Đại Lộc). Nạn nhân được xác định là L.T.B.T. (16 tuổi, trú khu 7, thị trấn Ái Nghĩa).

Ngay sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18.1, Công an H.Đại Lộc lập tức vào cuộc xác minh vụ việc. Quá trình điều tra cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa nạn nhân T. và Trang nên chiều ngày 18.1, Trang đã rủ thêm Huyền, Hoàng và Dung đến quán cà phê nơi T. làm việc để uống cà phê. Khi đến quán cà phê, cả 4 người lên tầng 2 ngồi, Dung và Huyền xuống tầng 1 gọi T. lên. Sau đó Trang, Huyền, Dung đánh và lột áo quần nạn nhân ngay giữa quán. Lúc này, nạn nhân la khóc. Sợ bị phát hiện, những người này tiếp tục lôi T. vào phòng vệ sinh để tiếp tục đánh. Khi nhân viên của quán đến can ngăn thì những cô gái nói trên lần lượt bỏ trốn.

Trong lúc đánh và làm nhục T. thì Văn Thị Mỹ Dung dùng điện thoại quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Chỉ trong vòng 7 phút, đoạn clip trên đã có tới 6.000 lượt chia sẻ. Sau đó, Huyền đã bảo Dung gỡ đoạn clip xuống.