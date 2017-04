Ngày 12.4, UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra quyết định tịch thu 70,48 tấn than không rõ nguồn gốc vừa bị bắt giữ trên địa bàn, đồng thời xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Phong (27 tuổi, ngụ tại H.Yên Mỹ, Hưng Yên), thuyền trưởng vận chuyển số than.



Trước đó, trưa 10.4, tại khu vực cảng Cửa Ông (TP.Cẩm Phả), lực lượng chức năng TP.Cẩm Phả kiểm tra tàu sắt số hiệu NB-5678 do ông Phong làm thuyền trưởng và phát hiện trên tàu có 70,48 tấn than cám không có giấy tờ hợp lệ. Ông Phong khai đã thu gom số than trên từ các nguồn trôi nổi trên địa bàn TP.Cẩm Phả vận chuyển về Hải Phòng.

Lã Nghĩa Hiếu