Ngày 20.1, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã nhận 3 đơn trình báo của người dân về việc phó giám đốc chi nhánh của một ngân hàng trên địa bàn TP.Hội An vay nợ hơn 12 tỉ đồng nhưng không trả.