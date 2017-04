Theo điều tra ban đầu, sáng 17.4, bà C. đến tòa nhà của Viện Dầu khí VN làm việc như mọi ngày. Sau khi lên phòng làm việc tại lầu 5 để cất tư trang, bà C. tiếp tục lên sân thượng tầng 9 của tòa nhà. Ít phút sau, mọi người phát hiện bà C. tử vong tại bãi cỏ trong khuôn viên tòa nhà.



Theo nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, nhiều khả năng bà C. tự tử bằng cách nhảy từ tầng 9 xuống đất.

Công Nguyên