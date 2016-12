Ngày 25.12, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết giám đốc sở này vừa ra quyết định đình chỉ công tác bà Trần Thị Ngọc Cúc, Phó trưởng phòng Hành chính Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trực thuộc Sở, do bị Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Long An khởi tố. Ngày 15.12, bà Cúc nhận quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại để điều tra về tội nhận hối lộ