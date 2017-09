Khoảng 8 giờ 27.9, nhóm 3 PV gồm Nguyễn Thị Mận (Báo Long An), Cao Thị Kim Ngân và Phạm Đức Cảnh (Đài phát thanh và truyền hình Long An) đến tìm hiểu, ghi nhận ý kiến của người dân về vấn đề nhà máy Tâm Sinh Nghĩa (ở ấp 3, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An) xả trực tiếp ra kênh 3, đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh.