Tại buổi tiếp, cho rằng hai nước cần phối hợp tốt trên các diễn đàn đa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ VN ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ cũng như ủng hộ Ấn Độ có vai trò, vị thế cao hơn ở khu vực; ủng hộ Ấn Độ tăng cường liên kết, kết nối về mọi mặt với ASEAN.

Đánh giá cao lập trường và các phát biểu tích cực của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông thời gian qua, Thủ tướng mong Ấn Độ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngài Quốc vụ khanh V.K.Singh nhấn mạnh hai nước cần xây dựng lộ trình và kế hoạch rõ ràng để triển khai hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Ấn Độ đang nỗ lực triển khai cam kết cấp tín dụng 500 triệu USD cho VN; đẩy mạnh hợp tác với VN trên các lĩnh vực: an ninh mạng, phòng vệ thương mại, đào tạo quốc phòng; hàng không vũ trụ; phát triển các loại thuốc y học cổ truyền…

TTXVN