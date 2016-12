Sáng 21.12, căn nhà cấp 4 của ông Long (57 tuổi, trú thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, H.Tân Yên, Bắc Giang), nằm sát cánh đồng thôn Yên Lý, chật kín người đến chia vui.

Ông Long chia sẻ: "Đến khi được các cán bộ Viện kiểm sát đưa ra khỏi cổng trại giam tôi mới tin mình được tự do, mới tin đó là sự thật. Bởi tôi đã chờ đợi việc này quá lâu rồi, ròng rã hơn 11 năm trời. Sau bao nhiêu năm sống trong sự khinh bỉ của mọi người bởi hai tội danh giết người và hiếp dâm trẻ em, giờ gia đình chúng tôi đã có thể ngẩng cao đầu để sống".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mai (46 tuổi, vợ ông Long) không giấu nổi niềm vui khi hành trình kêu oan cho chồng 11 năm đã được đền đáp. Có thời điểm, bà Mai phải lên Hà Nội thuê nhà trọ, làm phụ hồ với ngày công 150.000 đồng để lo chi phí đi kêu oan cho chồng.

Luật sư Ngô Ngọc Trai (Đoàn luật sư Hà Nội), người tham gia bào chữa cho ông Hàn Đức Long trong quá trình điều tra, nói: “Tôi rất vui mừng khi thân chủ của mình được đình chỉ vụ án, trả tự do. Ngay từ khi tiếp nhận bào chữa vụ án, nghiên cứu hồ sơ, tôi luôn có niềm tin ông Hàn Đức Long bị oan”. Cũng theo luật sư Trai, bước tiếp theo sẽ là tiến hành minh oan, xin lỗi, sau đó đến bồi thường. "Trước mắt tôi sẽ hỗ trợ ông Long trong việc ổn định cuộc sống đời thường, sau đó sẽ làm các hoạt động pháp lý để đề nghị các cơ quan tư pháp tiến hành xin lỗi ông Long công khai và những người làm sai trong vụ án này cũng cần xin lỗi. Về vấn đề bồi thường, tôi và gia đình sẽ có những bàn bạc, thống nhất và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật", luật sư Trai nói thêm.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời báo chí tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động công tác ngành công an năm 2016 vào chiều 21.12, thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết vụ án Hàn Đức Long đến nay đã trải qua 4 lần sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm, 2 lần giám đốc thẩm, đều xác định Hàn Đức Long có tội. Trong quá trình này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có tham gia vào quá trình giám định điều tra và có báo cáo tới các cơ quan chức năng.

Cũng theo thiếu tướng Các, hiện Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can trả tự do cho ông Hàn Đức Long. Viện KSND tỉnh Bắc Giang kết luận không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự ông Hàn Đức Long đối với các tội danh đã bị khởi tố. Việc trả tự do cho ông Long dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội.



