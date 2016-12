Thấy công an, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy, tìm cách phi tang ma túy nhưng đều bị ngăn chặn kịp thời.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một số bịch ni lông chứa bột màu trắng nghi là ma túy. Sau đó, cơ quan công an đưa khoảng 50 người về trụ sở công an quận, thử nhanh, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy