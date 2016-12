Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ đêm 26.12 gây mưa rào rải rác ở một số nơi, khiến nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt, thời tiết vùng núi ghi nhận có rét đậm rét hại

Cụ thể, nhiệt độ cập nhật lúc 7 giờ sáng 27.12 tại các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận thấp nhất ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), chỉ còn 6 độ C; cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) 8,8 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La) đều giảm còn 11,4 độ C. Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ tại Hoài Đức (Hà Nội) là 16,7 độ C; thành phố Hải Dương (Hải Dương) là 14,5 độ C.

Dự báo trong ngày và đêm 27.12, gió mùa đông bắc tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Bắc bộ cùng các tỉnh Trung bộ, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục giảm thấp. Trời chuyển rét sâu thêm.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và nam Trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Đợt mưa này bắt đầu từ ngày 29.12.2016-1.1.2017, dự báo tổng lượng mưa trong khoảng 100 - 300 mm.

Mưa lớn sẽ khiến các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 - 2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, lũ lên mức báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3.

Đợt mưa lớn này sẽ có nguy cơ cao x ả y ra l ũ l ớ n, l ũ quét trên các sông su ố i nh ỏ , s ạ t l ở đấ t ở vùng núi, ng ậ p l ụ t ở vùng tr ũ ng, ven sông và m ư a l ũ ả nh h ưở ng đế n an toàn các h ồ ch ứ a các t ỉ nh t ừ Qu ả ng Tr ị đế n Khánh Hòa.

Hoàng Phan - Minh Hằng