Như Thanh Niên thông tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 13.1, chiếc sà lan đứt dây bị dòng nước chảy xiết lôi đi, va đập vào chân cầu Cái Trăng nối thị trấn Năm Căn và xã Hàng Vịnh (cùng H.Năm Căn, Cà Mau) làm sập 2 nhịp, khiến 5 người bị thương.



Thông tin ban đầu, chiếc sà lan chở cát Đức Thịnh 1 số hiệu CM 23922 đang neo đậu tại vàm Cái Trăng (ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vinh) cách cầu Cái Trăng 200 mét thì bị đứt dây neo. Thời điểm này thủy triều đang xuống, dòng nước chảy mạnh lôi sà lan trôi theo dòng nước, va đập vào chân cầu, làm nhịp thứ 2 và nhịp giữa của cầu sập, đè lên sà lan.

Khi đó, đang lưu thông trên cầu có 3 xe máy, cả 3 chiếc xe máy rơi xuống sà lan.

Những người bị nạn gồm: Tài xế xe ôm Trịnh Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) đang chở bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi) và hai cháu nội là Ngô Thanh Thúy (10 tuổi), Ngô Thái Hòa (5 tuổi, đều ngụ ấp 4, xã Hàng Vịnh, H.Năm Căn); anh Đoàn Hải Âu (29 tuổi) và anh Quách Văn Hải (46 tuổi).

Khi rơi xuống sà lan, cháu Ngô Thanh Thúy, Ngô Thái Hòa bị bê tông đè lên người, bị thương rất nặng.

Tối ngày 13.1, ông Trương Thanh Trúc, Chủ tịch UBND xã Hàng Vịnh, cho biết: “Hiện cháu Thúy, cháu Hòa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Bà Mai bị thương nhẹ, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Cà Mau. Anh Khoa đang nằm điều trị ở Bệnh viện Năm Căn, anh Hải do bị thương nhẹ nên đã xuất viện trong ngày”.

Anh Quách Văn Hải, một nhân chứng, kể: “Khi đó, tôi đang chạy lên cầu, đến đoạn giữa cầu thì người ta la 'sập cầu, sập cầu…'. Nhìn xuống thấy sà lan máng vào nhịp cầu rồi cầu từ từ sụm xuống, tôi hoảng quá quăng xe bỏ chạy”.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, bà Nguyễn Thị Mai vừa khóc vừa kể: “Hai đứa cháu tôi bệnh nên sáng nay (13.1) tôi gọi xe ôm đi đưa lên thị trấn Năm Căn khám bệnh. Nhưng khi xe lên cầu thì sập, cả ba bà cháu đều té xuống sà lan. Khi té xuống, hai cháu tôi bị cầu đè, máu ra đầm đìa. Tôi chỉ biết gào khóc kêu cứu và kéo cháu mình ra. Giờ tôi không biết hai cháu tôi sao, nếu cháu tôi có mệnh hệ gì sao tôi sống được. Nhà nghèo cha mẹ nó phải đi Bình Dương làm thuê, mà giờ gặp nạn như thế này”.

Có mặt tài hiện trường vụ sập cầu, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Cà Mau, cho biết: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sà lan bị đứt dây trôi va đập vào khiến cầu sập 2 nhịp. Hiện chúng tôi chỉ đạo rào chắn xung quanh, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cử người trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bộ. Mặc khác chúng tôi cũng nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cầu Cái Trăng, cố gắng thông cầu trước Tết Nguyên đán”.

Do đường ống nước sạch được dẫn qua cầu Cái Trăng nên sự cố sập cầu đã khiến hơn 1.000 hộ dân ở xã Hàng Vịnh bị mất nguồn cấp nước sạch.

