Ngày 30.12, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã tạm giữ Võ Quốc Trung (26 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cưỡng dâm

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29.12, Trung nhậu say và nảy sinh ý định đột nhập cơ sơ thẩm mỹ T. ở gần nhà Trung để trộm cắp tài sản. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày (29.12), Trung leo lên lầu 3 của cơ sở này, phát hiện thấy chị V.T.D.H (nhân viên của cơ sở thẩm mỹ T.) đang nằm ngủ nên lao đến vào khống chế, đe dọa, định hiếp dâm chị H.

Chị H. chống cự, tìm cách trốn thoát rồi gọi điện cầu cứu. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường, khống chế và bắt giữ Trung sau đó áp giải về trụ sở Công an P.Mỹ Phước.

Rạng sáng ngày 30.12, Công an tỉnh An Giang bàn giao Trung và hồ sơ vụ việc cho Công an TP.Long Xuyên xử lý.

Thanh Dũng