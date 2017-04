Các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm như tham nhũng, ô nhiễm môi trường, xâm hại tình dục trẻ em... Chủ tịch QH cho biết các tội phạm xã hội, hình sự như: môi trường, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em... đang được QH đề nghị sửa bộ luật Hình sự để gia tăng hình phạt nghiêm minh đối với các loại tội phạm này, cũng như phòng chống tội phạm.



Trước ý kiến của cử tri về việc QH phải có ý kiến với nhà nước về việc tiếp nhận một số dự án đầu tư nước ngoài kèm theo đó là công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Chúng ta đã tuyên bố thẳng thừng là không đánh đổi môi trường để lấy bất cứ dự án đầu tư nào. QH cũng đã ra luật chuyển giao công nghệ và VN không trở thành bãi rác công nghệ lạc hậu cho quốc tế.

Trả lời ý kiến của cử tri về quốc nạn tham nhũng, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, Chủ tịch QH thông tin, Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa công bố kỷ luật một số cán bộ liên quan đến một tập đoàn lớn của nhà nước. “Điều này thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm với bất kỳ quan chức nào từ T.Ư đến địa phương”, Chủ tịch QH nói và cho biết, năm 2017 có 12 vụ việc đã được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý, cũng như tiến hành xử lý những vụ trước đó.

Liên quan đến vấn đề cử tri đề cập trường hợp của ông Võ Kim Cự chưa thành khẩn nhận khuyết điểm, còn đổ thừa cho cơ chế, cho các bộ ngành, Chủ tịch QH cho biết Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Kim Cự, bằng hình thức cách hết các chức vụ trước đó, trừ chức vụ hiện tại. “Chức vụ trước làm sai đã cách hết rồi. Chức vụ hiện tại là làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã của ông Võ Kim Cự chưa sai. Khi ông Võ Kim Cự vào QH thì vào bằng suất của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và do MTTQ VN giới thiệu. QH sẽ làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu QH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự, vì cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Có nghĩa là nghỉ hưu là hết chức. Chức trong quá khứ là cắt, chức hiện tại là thôi thì có nghĩa không còn gì nữa”, Chủ tịch QH nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng xác nhận ông Võ Kim Cự đã gửi đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH và bà đã nhận được. “Theo quy định hiện hành, việc cho thôi đại biểu QH nếu chưa đến kỳ họp QH thì do Ủy ban Thường vụ QH xem xét, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Ở đây, ông Võ Kim Cự nói là do sức khỏe nhưng chúng ta hiểu là có lý do khác là bị kỷ luật”, Chủ tịch QH nói và cho biết.

Mai Trâm