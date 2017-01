Khai thác cát trái phép, còn tấn công lực lượng chức năng Chiều 2.1, Phó chủ tịch UBND H.Tánh Linh (Bình Thuận) Giáp Hà Bắc cho biết đã yêu cầu Công an H.Tánh Linh điều tra việc ông Huỳnh Thanh (Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thanh, H.Tánh Linh) đã có hành vi đánh ông Hoàng Trung Thành, Phó chủ tịch UBND xã Gia An, khi ông Thành dẫn đầu đoàn kiểm tra khai thác cát trái phép trên địa bàn. Theo ông Bắc, đoàn cán bộ xã Gia An, có cả cán bộ Phòng TN-MT huyện đi kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Gia An, phát hiện công ty của ông Thanh khai thác cát không đúng vị trí, chức năng của dự án được giao. Theo thông tin ban đầu, ông Thanh không chỉ gây gổ dẫn đến xô xát, tấn công ông Thành mà còn tấn công cả Phó phòng TN-MT H.Tánh Linh Phạm Ly Kha. Chiều 2.1, ông Thành vẫn còn nằm bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Theo Chủ tịch UBND xã Gia An, Công ty TNHH Thiên Thanh được giao đất làm dự án tại khu vực này nhưng không có chức năng và không được phép khai thác khoáng sản. Thế nhưng, đoàn kiểm tra của huyện đã bắt quả tang công ty này đang khai thác khoáng sản và vận chuyển đi nơi khác. Quế Hà