Ngày 29.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Phi, Chánh văn phòng Công ty Than Dương Huy – TKV xác nhận thông tin vụ việc. Theo ông Phi, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ, tại lò chợ, ở mức -35 đến +10, Công trường than 3, thuộc Công ty Than Dương Huy - TKV.

Danh tính 2 công nhân gặp nạn là anh Nông Văn Bộc (35 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) và Lưu Văn Nhâm (26 tuổi, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). Nguyên nhân gây ra tai nạn ban đầu được xác định là giá thủy lực đỡ nóc lò bị đổ, khiến đất đá sập xuống, vùi lấp các nạn nhân.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Đình Thịnh, Phó tổng giám đốc TKV đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác cứu hộ. Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV được huy động cùng 40 người chia làm 2 kíp, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn cùng khoảng 100 công nhân huy động tại chỗ. Đến khoảng 9 giờ, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Lưu Văn Nhâm và đưa lên mặt đất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngay trong sáng 29.9, địa phương này cùng với UBND thành phố Cẩm Phả đã hỗ trợ 12 triệu đồng/nạn nhân.

Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thứ 2 tại Công ty than Dương Huy - TKV từ đầu năm đến nay. Trước đó, vào ngày 4.7, một tai nạn hầm lò cũng đã làm 1 công nhân của công ty này thiệt mạng.

