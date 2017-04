Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 xe ô tô hư hỏng nặng, tài xế xe giường nằm bị gãy chân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 14.4, xe container BS 51C - 367.49 kéo theo rơ moóc BS 51R - 158.70 lưu thông trên QL1A theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến đoạn đường thuộc xã Điềm Hy (H.Châu Thành, Tiền Giang), xe container cùng rơ moóc rẽ vào một quán cơm bên đường.

Lúc này, đang lưu thông phía sau xe container, các xe tải BS 63C - 068.48, xe khách BS 51B - 208.43 và xe tải BS 63L - 9265 lần lượt dừng lại để chờ xe container rẽ vào quán cơm.

Bất ngờ, xe khách giường nằm của nhà xe Huệ Nghĩa BS 51B - 055.81 từ phía sau va chạm mạnh vào các xe đang dừng, gây ra tai nạn liên hoàn. QL1A bị ách tắc kéo dài hơn 4 km theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Sau cú va chạm, xe 63C - 068.48 bị ghim chặt vào đuôi xe container, rất may tài xế chỉ bị xây xát nhẹ. Tài xế xe khách giường nằm 51B - 055.81 bị gãy chân, được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn là hành khách trên 2 xe khách vẫn an toàn.

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp với Đội CSGT Công an H.Châu Thành điều tra vụ việc.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày (14.4), hiện trường vụ tai nạn liên hoàn mới được giải quyết.

Lê Lang