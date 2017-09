Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Phạm Thị Trang (còn gọi là Trang "phố núi" , 43 tuổi, ngụ khu Sài Gòn Pearl, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do Trang đã bỏ trốn ra nước ngoài từ tháng 7.2014, để ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.