“Ba mẹ em mất hết rồi”



Tối 2.10, thi thể 6 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Tây Ninh vào 4 giờ cùng ngày là Nguyễn Thị The (48 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (57 tuổi), Lý Thị Nhiển (67 tuổi), Phan Thị Nhanh (21 tuổi), Nguyễn Văn Kiến (60 tuổi), Nguyễn Văn Hồ (33 tuổi, là tài xế xe, cùng ngụ TT.Long Bình, H.An Phú, An Giang) đã được người thân đưa về quê nhà lo hậu sự.

Chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị The, thấy đứa cháu ngoại tên Hồ Thị Trúc Xuân (13 tuổi) khóc nức nở gọi ngoại ơi ngoại sao bỏ con. Anh Lê Văn Tiến, con trai út bà The bậm môi cố kìm nước mắt, còn ông Lê Văn Kìm, chồng bà The suy sụp hẳn. Tiến cho biết hôm mẹ anh cùng đoàn đi Tây Ninh, không hiểu sao bé Xuân cứ khóc hoài, ôm cản bà không cho đi, mếu máo: “Con ghét ngoại, ngoại đi rồi bỏ con lại cho ai”. Bà The cười hiền lành mắng yêu: “Mồ tổ mầy, ngoại đi vài ngày rồi về chứ có bỏ cháu bà đâu”. Không ngờ, giờ bà ra đi vĩnh viễn. Hàng xóm đến chia buồn ai cũng mắt đỏ hoe, họ nói bà The hiền lắm. Bà sống bằng nghề làm thuê, còn đám con đi làm thợ hồ, khó khăn vậy nhưng bà vẫn làm công quả giúp người nghèo hơn mình.

Men theo con đường đất chúng tôi ra tổ 19, ấp Tân Thạnh. Con đường ven bờ sông ngày thường rộn rã nay vắng ngắt tiếng nói cười. 3 đám tang trong xóm nghèo, mỗi nhà chỉ cách nhau vài bước chân, cơn mưa lất phất làm không khí thêm ảm đạm. Bà Nguyễn Thị Bé than: “69 tuổi, lần đầu tôi mới chứng kiến cảnh cái xóm này cùng một ngày làm 3 đám tang của chú Kiến, cô Nhiển, cháu Nhanh. Cháu Nhanh được người thân chôn vào 14 giờ ngày 3.10, còn chú Kiến, cô Nhiển chôn trong 9 giờ sáng nay (4.10)”. Người dân trong xóm nói, bà Nhiển hiền lành, nhà tuy nghèo, bà đi làm thuê nhưng lúc nào cũng nhiệt tình làm từ thiện, đi hái cây thuốc đưa đến phòng thuốc nam trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng nói đến Nhanh ai cũng động lòng thương. Lúc nhỏ Nhanh cùng chị ruột Phan Thị Nhi sớm mồ côi mẹ, nương náu nhau nhờ tình thương xóm làng đùm bọc khôn lớn. Nhanh đi Tây Ninh làm từ thiện vì chị Nhi sắp có tin vui, còn 5 ngày nữa Nhi làm lễ cưới. Thế rồi, tai nạn bàng hoàng xảy ra đã làm tan mọi thứ. Nhi phải dời ngày cưới. Khuôn mặt buồn bã Nhi nói: “Sáng 2.10, có người điện về nói tai nạn xảy ra với xe khách rồi, nhiều người nhập viện, không biết Nhanh bị nhẹ hay nặng. Em nghe hoảng hồn nhưng trong đầu còn nghĩ rằng chắc tai nạn thông thường nên chuẩn bị tiền bạc, quần áo đi bệnh viện thăm nom em. Nhưng chưa kịp đón xe đi bệnh viện em nghe điện thoại xong, choáng váng. Lúc nhận xác, em như chết điếng, gương mặt của Nhanh biến dạng, tay chân nhiều chỗ bị gãy nát”.

Nhưng thảm cảnh nhất vẫn là hộ ông Nguyễn Văn Kiến. Ông Kiến tử vong, còn vợ ông là bà Lê Thị Ánh (55 tuổi) bị hôn mê đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Đám con ông vừa phải chia ra lo tang cha, vừa lo ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Ai cũng khóc, thương cho Nguyễn Văn Lợi lo chăm sóc mẹ không thể về làm tang cha. Anh Nguyễn Văn Sum con trai út ông Kiến nghẹn lời “Hôm đó mẹ em tính dắt theo thằng Tèo, 9 tuổi là con em theo chơi. Mẹ nói, tao với ba mày chưa đi Tây Ninh, hôm nay có dịp đi chơi chung với bà con lối xóm cho vui”. Sum kể, lúc đó không hiểu sao Tèo lại không chịu đi theo nội chơi, nếu không thảm kịch chồng thêm thảm kịch.

Trong lúc trò chuyện, chị Nguyễn Thị Phượng, con gái lớn ông Kiến đang ngồi bên linh cữu cha lại chực sụm xuống khi nhận cú điện thoại. Lợi điện về, run giọng báo, bà Ánh đang hấp hối, khó qua khỏi. Nguyễn Văn Dự lạy linh cữu cha rồi lật đật thuê xe lên Tây Ninh để kịp chở mẹ về. Anh đi mà lo ngày mai không biết có về kịp đưa tang cha. Chị Phượng buồn rượi: “Nhà nghèo nên ba mẹ làm thuê mướn nuôi anh tụi tôi khôn lớn. Nhưng khôn lớn rồi đứa nào cũng nghèo nên đâu có lo cho cha mẹ già. Cứ nghĩ, ráng lo buôn bán kiếm tiền sau này có gì giúp lại ba mẹ khi về già vậy mà bây giờ thế này, tụi em biết sao đây”. Hàng xóm tới chia buồn mà không biết an ủi sao. Ở đám tang bà The, bà Út già trong xóm còn an ủi Tiến “mất mẹ còn cha, tụi bây ráng lo ổng” nhưng đến cúng viếng ông Kiến, bà Út nghẹn lời khi nghe tin dữ.



Trong góc nhà, chị Nguyễn Thị Bé Năm, con ông Kiến ngồi lơ láo. Chị Năm bị bệnh tâm thần vẫn chưa hay tin dữ nên lâu lâu ca cẩm sao mẹ đi đâu không về, sao cha cứ nằm im hoài, sao hàng xóm kéo tới nhà rần rần. Chị Phượng nói, hôm ấy, đáng lẽ cha mẹ chị không đi chuyến xe đó. Nhưng chiều hôm trước khi bà Ánh bán cá về, nghe hàng xóm rủ nên bà còn chần chừ, rồi hay tin 2 vợ chồng trong xóm đã đặt 2 ghế đi cùng nhưng kẹt công chuyện phải hủy lại nên bà Ánh đồng ý đi thế.

Còn chị Phan Thị Thắm (31 tuổi) rùng mình khi kể lại, hôm đó lúc xe chạy qua phà Châu Đốc đột ngột bị chết máy nên linh tính báo cho chị chuyện không hay. Rồi sau đó, đang lơ mơ ngủ chị nghe tiếng em ruột là Phan Thành Đúng lay chị la hoảng: “Chị ơi chị, đừng có chết, mẹ đâu, cháu đâu chị”. Lúc đó, chị Thắm giật mình thức giấc thấy đầu và chân đau buốt. Nhìn lại thấy chiếc xe bị bể phần đầu, người nằm la liệt. Chị đã tỉnh ngủ hẳn, cố lết ra khỏi xe tìm mẹ ruột Nguyễn Thị Hiền và con gái Nguyễn Thị Yến (6 tuổi).

Chị Thắm kể, mình ngồi chung dãy ghế với Phan Thị Nhanh. Chị và Nhanh thân nhau như chị em ruột nên thấy Nhanh chết chị đã nén đau, không đi điều trị mà về đưa tang bạn.

Những cú điện thoại nhói lòng

Trong 10 người bị tai nạn, chị Thắm về đưa tang bạn, còn lại 9 người điều trị thì Đúng bị nhẹ nhất nên cùng người thân chăm sóc mẹ ruột và cháu Yến. Ai nấy cũng phập phồng lo sau khi có tin dữ của bà Ánh nên không rõ những người còn lại thế nào. Ngồi trong đám tang chút chút điện thoại lại reng, bên kia giọng nam hồ hởi. Cô Hiền, thằng Phan Văn Hiếu (17 tuổi), bé Yến không sao, đi lại khỏe rồi. Bên đây, vừa mừng lại xôn xao hỏi tới, còn cô Nguyễn Thị Thủy và cháu ngoại là Nguyễn Văn Thương ra sao, nghe nói cả hai nặng lắm à? Bên kia đầu đây anh Đúng ngập ngừng, chưa rõ tình trạng hai người đó do không ở chung phòng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ ruột chị Thắm đang nằm viện nhưng nhìn quanh lại nóng lòng điện về cho Thắm “Con à, cháu Nhanh, cô The, cô Nhiển đi hết rồi phải không con?”. Bình thường, bà Hiền xem Nhanh như con gái ruột, hay cùng bà Nhiển, bà The đi làm từ thiện chung. Biết không giấu được nên chị Thắm nghẹn ngào: “Mẹ ơi, Nhanh đã chôn rồi, đang chuẩn bị chôn 2 bác The, Nhiển lúc 9 giờ sáng mai. Mẹ à, con nói mẹ nghe, mẹ nên bình tĩnh, cậu Nguyễn Văn Xuân cũng mất trong tai nạn rồi”.

Trời đã sập tối, xóm nhỏ buồn thêm, mưa lất lây trên mái tôn như tiếng kêu buồn. Những người tử nạn và gặp nạn đều là chỗ thân quen, bà con dòng họ, phần đông đều nghèo nhưng sống có tình có nghĩa. Trên chuyến xe định mệnh, họ vừa đi vãn cảnh, vừa cầu an cho người thân, vừa làm từ thiện giúp người nghèo. Vậy mà…

Chuyển 7 nạn nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy Ngày 3.10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Tây Ninh sáng 2.10 khiến 6 người chết, 10 người bị thương. Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Văn Tâm (59 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, có vết thương phức tạp ở mặt (đã được khâu), gãy xương ở chính mũi, kết quả chụp CT scanner chưa phát hiện có máu tụ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền (61 tuổi) bị gãy xương đòn phải, có vết thương trán trái 15 cm (đã khâu). Bệnh nhân Phan Văn Hiếu (17 tuổi) bị đa chấn thương, dập gan phải, dập phổi, có một ít dịch trong ổ bụng. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy bị chấn thương vùng đầu ngực, tràn dịch màng phổi, gãy xương sườn 2, 3 (hai bên). Bệnh nhân Trần Văn Khương (15 tuổi) bị máu tụ ngoài màng cứng, trán đỉnh trái. Nặng nhất là bệnh nhân Lê Thị Ánh bị dập não hai bán cầu, phù não rải rác hai bán cầu. Hiện tại hôn mê sâu, thở máy, tiên lượng rất nặng. Hiện các bệnh nhân đang được Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi tích cực. Ngoài ra, còn một bệnh nhân sau khi nhập viện vào cấp cứu thì các bác sĩ cho xuất viện sau đó vì các chấn thương không nghiêm trọng. Tất cả 7 bệnh nhân trên đều ngụ tại An Giang.

Duy Tính Đầu giờ chiều qua, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh An Giang đã đến chia buồn cùng thân nhân những người tử vong. Đoàn đã hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong mỗi hộ hơn 19 triệu đồng.

Thanh Dũng