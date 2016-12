Việc quyết định tuổi nào là tuổi nghỉ hưu không đơn giản chỉ bởi 4 lý do mà Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội nêu ra.



Về tuổi thọ bình quân được tăng lên so với tuổi về hưu là quá dài nhưng tỉ lệ người được nghỉ hưu tử vong dưới mức thọ trung bình. Hơn nữa do bản chất nghề nghiệp mà mỗi một nghề nghiệp có những đặc trưng rất riêng mà lứa tuổi sẽ quyết định năng suất và chất lượng lao động của họ. Nghiên cứu từ thế giới cho thấy, khi con người ở lứa tuổi từ 55 trở lên thì năng suất lao động bắt đầu đi xuống, sức sáng tạo giảm và điều này chắc hẳn giới chủ chẳng muốn giữ những người có tuổi cao ở lại làm việc, trong khi lương có thể phải trả cao hơn so với năng suất lao động trừ một số ngành nghề như giáo dục hay y tế... Trong trường hợp này nên để cho người lao động nhất là lao động trong lĩnh vực công được nghỉ hưu theo quy định trước đây: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi và nếu những người này có năng lực hay kinh nghiệm có nhu cầu làm thêm, nên chuyển qua làm hợp đồng hay tư vấn hoặc tự mở doanh nghiệp.