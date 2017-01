Hợp tác tích cực trong phòng, chống tội phạm Tối 13.1 tại thủ đô Bắc Kinh, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Văn Thanh và thượng tướng Vương Ninh, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực; trao đổi thông tin về tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng...; bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân nước này làm ăn sinh sống và học tập ở nước kia; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật và an ninh mạng; tiếp tục duy trì tổ chức tốt các phiên "Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng". Thời gian tới, hai bên nhất trí nghiên cứu, thiết lập cơ chế hợp tác, sớm ký kết văn bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc để tạo cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể về bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác phòng, chống khủng bố, bạo loạn, bảo vệ các sự kiện chính trị lớn ở mỗi nước. Hai bên cũng sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo cán bộ, tổ chức diễn tập chống khủng bố, chống bạo loạn...