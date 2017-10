Lúc 9 giờ ngày 5.10, tàu câu mực Qna 95539 do Trần Công Hiếu (trú thôn Bình Tân, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu vừa đưa tàu ra cửa biển khu vực Cửa Đại, TP.Hội An thì đâm chìm tàu chuyên làm dịch vụ du lịch Qna 0712 do Nguyễn Phúc làm thuyền trưởng.