Cơ quan chức năng sẵn sàng can thiệp Trước nhiều thông tin về việc sẽ diễn ra cuộc thi đấu võ thuật giữa võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt với võ sư Piere Francois Flores tại TP.HCM vào hôm qua, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết ông chỉ nghe vụ việc qua dư luận chứ hai bên không xin phép hoặc thông báo đến Sở. “Quan điểm cá nhân của tôi là nếu hai bên có giao lưu với nhau cũng bình thường như một số võ đường thường giao lưu cùng nhau, không cần xin phép. Tuy nhiên việc thi đấu giao lưu của võ sư Flores được quan tâm, đẩy lên thành sự kiện nên dễ phát sinh những việc không hay. Do đó ngay khi nắm bắt vụ việc, chúng tôi đã thông báo cho phía công an cùng những bộ phận liên quan để theo dõi, kịp thời can thiệp nếu có dấu hiệu phạm pháp”, ông Hùng nói. Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền VN Lê Kim Hòa cho hay: "Môn phái Nam Huỳnh Đạo là thành viên thuộc Liên đoàn Võ cổ truyền VN nhưng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào từ môn phái này về việc chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ đấu với võ sư Flores. Mọi việc chỉ nghe qua dư luận. Quan điểm của chúng tôi là nếu có thi đấu thì phải tổ chức, đăng ký đàng hoàng, hợp pháp theo đúng quy định nhà nước nhằm tránh những hệ lụy phát sinh ngoài ý muốn. Có như thế mới đúng tinh thần giao lưu võ học, tạo hình ảnh tốt với người hâm mộ đang quan tâm đến võ trong những ngày qua”. Hoàng Quỳnh