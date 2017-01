Vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 30, ngày 3.1, tại hầm lò Vũ Môn, thuộc khu vực khai thác, quản lý của Công ty Than Mông Dương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Viết Vương (26 tuổi, quê ở Nghệ An), công nhân bậc 4/6 thuộc công trường khai thác 4.

Trong ca làm việc, bất ngờ than trên nóc hầm tụt xuống vùi lấp anh Vương, những công nhân khác đã may mắn chạy thoát. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công ty Than Mông Dương đã tiến hành các biện pháp cứu hộ và báo cáo đến Thanh tra Sở LĐ - TB - XH tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Cẩm Phả và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).