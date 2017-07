Dự thảo kết luận thanh tra toàn diện quản lý sử dụng đất tại từ trước đến nay tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, được ông Nguyễn An Huy, Phó chánh thanh tra Hà Nội công bố sáng 7.7. Ông Huy cho biết: Theo quyết định 113 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, và tỉnh Hà Sơn Bình năm 1981, Hà Nội năm 2014, kết quả đo đạc kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21.6 thì từ năm 1981 đến nay, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn được giới hạn bởi các mốc giới bê tông cốt thép được cắm trên thực địa còn nguyên, là đất quốc phòng, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng, có diện tích 236,9 ha, tăng 28,9 ha so với diện tích trong quyết định 113. Diện tích 28,9 ha này chính là diện tích 31,9 ha bị ảnh hưởng bởi thi công, thuộc địa giới huyện Chương Mỹ, nằm trong giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn. Trong 236,9 ha có 64,11 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, giảm 0,55 ha so với diện tích trước đây bàn giao cho Bộ tư lệnh công binh do sai số đo đạc.