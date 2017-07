Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dù “bà con vẫn còn khúc mắc” nhưng phải thượng tôn pháp luật.

Đơn vị quốc phòng, xã Đồng Tâm đều có vi phạm

Lúc 8 giờ 30 sáng qua (7.7), dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức đã được ông Nguyễn An Huy, Phó chánh thanh tra TP.Hà Nội công bố dưới sự chứng kiến của gần 200 người, cả cơ quan T.Ư, huyện, xã, và gần 20 người dân Đồng Tâm.

Dự thảo kết luận nêu: Căn cứ Quyết định 113/TTg năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định của UBND tỉnh Hà Sơn Bình năm 1981, UBND TP.Hà Nội năm 2014, kết quả đo đạc kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21.6, từ năm 1981 đến nay toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Diện tích đất sử dụng là 236,9 ha được giới hạn bởi các mốc giới bê tông cốt thép cắm trên thực địa còn nguyên, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng. So với Quyết định 113/TTg, diện tích này tăng thêm 28,9 ha. Phần dôi ra này “chính là diện tích 31,9 ha bị ảnh hưởng bởi thi công theo Quyết định 386 năm 1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, thuộc địa giới H.Chương Mỹ, nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn mà Nông trường quốc doanh Lương Mỹ bàn giao sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và sai số do đo đạc 0,5 ha”.

Thanh tra TP.Hà Nội cho rằng, khi nhận bàn giao 31,9 ha từ Nông trường quốc doanh Lương Mỹ, các đơn vị quốc phòng đã không báo cáo Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng là thiếu sót. Không thực hiện di dời 5 hộ dân được xã Đồng Tâm cho mượn đất làm nhà ở, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình sai phép là buông lỏng quản lý đất quốc phòng. Ngoài ra, năm 2014, Lữ đoàn 28 xác định diện tích đất sân bay đang quản lý là 239,2 ha, lập hồ sơ đề nghị UBND TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trả lời công dân tố cáo lại nói đơn vị quản lý diện tích 208 ha là thiếu chính xác.

Trong quá trình quản lý, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng, từ 2003 - 2010 để các hộ chuyển nhượng đất quốc phòng là trái thẩm quyền, vi phạm quy định.

Phải trả lại đất chiếm giữ sai phép

Về nội dung tố cáo cán bộ xã Đồng Tâm có sai phạm đất đai (không liên quan đất sân bay Miếu Môn), theo thanh tra, sau xử lý, đã kỷ luật 19 cá nhân sai phạm, Công an H.Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 2 người để phục vụ công tác điều tra.

Ông Huy cho biết, về 3 nội dung kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số người dân, Thanh tra TP đã làm rõ: Không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân nêu, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 ha, là đất quốc phòng. Đề nghị trả tiền bồi thường khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là không có cơ sở.

Thanh tra TP kiến nghị UBND TP.Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý sân bay Miếu Môn để xảy ra sai sót. UBND H.Mỹ Đức, xã Đồng Tâm kiểm điểm, rút kinh nghiệm, cũng như xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Giao UBND H.Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng có biện pháp cương quyết buộc những công dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng di chuyển tài sản, hoa màu, trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viettel thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng. Chỉ đạo Công an TP phối hợp Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của các cán bộ, cá nhân liên quan.

Nếu bà con còn khúc mắc, sẵn sàng đối thoại Tại buổi công bố, sau khi lắng nghe tâm tư của đại diện một số người dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nói: “Sau này nếu người dân còn khúc mắc, đoàn thanh tra sẽ mời lên sẵn sàng đối thoại”. “Với sự hiểu biết của tôi, tài liệu Cơ quan Công an TP điều tra và chính cụ Kình (Lê Đình Kình - PV) thì có một nhóm người kích động để đòi quyền lợi... Có sự gian dối để kích động người dân, kích động lòng tham... Với lương tri, tấm lòng và truyền thống anh hùng của nhân dân Đồng Tâm, mong các cụ không đánh mất hết truyền thống mà đáng lẽ con cháu chúng ta phải được hưởng”, ông Chung nhắn nhủ. Nói thêm về việc khởi tố mới đây của Công an Hà Nội, theo ông Chung, đây là điều kiện để người dân Đồng Tâm chứng minh được, tập hợp các tài liệu giống như hợp tác với Chủ tịch UBND TP thế nào để giải quyết khủng hoảng, đối xử tốt với chiến sĩ cơ động bị giữ. Bản thân ông cũng sẽ có báo cáo khách quan về những người đã hợp tác với ông như cụ Kình, cụ Hiểu, anh Ba... làm cơ sở để chứng minh những gì người dân được hưởng khoan hồng.



Mai Hà - Lê Quân - Minh Sang