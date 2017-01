Sáng 6.1, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với Công an TP.Móng Cái, Quảng Ninh tiếp nhận cháu Nguyễn Du K. (3 tuổi) là con của chị Nguyễn Gia Bảo (33 tuổi, trú ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh).

Người đàn ông hành nghề xem phong thủy này đề nghị chị Bảo để cháu K. ở lại khách sạn ngủ và đi chơi cùng ông vào sáng hôm sau. Vì hai người đã quen biết nhau 10 năm nên chị Bảo đồng ý.

Đến sáng 4.12.2016, chị Bảo quay lại khách sạn thì phát hiện ông Chuang Kuo Jen đã thanh toán tiền phòng từ đêm 2.12 và dùng khai sinh của cháu bé khác rồi nhờ một người phụ nữ đóng giả là mẹ cháu K. đưa ra Hà Nội và đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Chị Bảo đã trình báo vụ việc đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Nhà chức trách VN đã phối hợp với Công an Trung Quốc điều tra, phát hiện cháu K. bị lừa bán tại khu Nam Hải, TP.Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hiện lực lượng công an 2 nước đang tiếp tục điều tra, làm rõ.