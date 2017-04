Mới đây có thêm hai trường hợp. Cụ thể, bà Mã Mỹ Linh (47 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) kêu cứu về sự “mất tích” con trai là M.T.H (17 tuổi). Theo bà Linh, từ ngày 23.2, con trai bà cùng một người bạn lên TP.HCM đi làm tại một quán cơm ở Q.8. 10 ngày liên tiếp sau đó bà gọi vào điện thoại của con trai nhưng không được.



Đến ngày 3.3, bà Linh tiếp tục gọi, điện thoại đổ chuông nhưng một người đàn ông bắt máy thông báo “nó đi biển, chị yên tâm”. Kể từ đó cho đến nay, bà không liên lạc được với con. “Tôi chỉ có mình nó là con trai, bố bệnh nặng nên cháu chủ động nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ gia đình.

Thế mà người ta nỡ lòng nào lừa nó bán đi biển, giờ thì mất tích luôn”, bà Linh vừa khóc vừa nói. Hiện, gia đình bà đã cầu cứu các cơ quan chức năng để tìm con mình.

Ngày 13.4, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Công an, Bộ LĐ-TB-XH, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ các đường dây bán lao động đi biển.

Anh Ung Văn Linh (30 tuổi, ngụ ấp 4, xã Ba Trinh, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cũng có đơn kêu cứu về việc “mất tích” của anh trai mình là U.V.C (36 tuổi). Theo anh Linh, ngày 25.2, anh C. lên TP.HCM tìm việc. Ít ngày sau đó, gia đình liên lạc thì anh C. thông báo ngắn gọn: “Bị bắt xuống Vũng Tàu đi biển ” rồi cúp máy. Từ đó cho đến nay, gia đình vẫn không liên lạc được với anh C.