Ngày 27.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Vương (29 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do có liên quan đến cái chết của thiếu úy Phạm Khương Huy (26 tuổi, vừa có quyết định chuyển công tác về đội hình sự Công an TP.Biên Hòa).