Tại buổi làm việc sáng 29.9 với thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hà Nội đang phát triển ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh có chuyển biến mạnh mẽ đáng mừng, tiến bộ. Người dân Thủ đô cảm nhận được tinh thần kiến tạo, sự cố gắng phục vụ nhân dân của các sở ngành. Hà Nội đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người, nhất là chất lượng giáo dục, đây là cách phát triển bền vững lâu dài của Thủ đô, an ninh trật tự cơ bản đảm bảo ổn định.

“Tôi đánh giá cao một số ý tưởng của Hà Nội như đặt vấn đề đến năm 2030 hạn chế xe máy, không Thủ đô nào dày đặc xe máy như vậy, đây là ý tưởng tốt”, Thủ tướng nói.

Biểu dương những thành quả đạt được của Hà Nội trong 2 năm qua, Thủ tướng cũng nêu những thách thức của Hà Nội như diện tích đứng thứ 17 trên thế giới, dân số cao, nên việc phát triển hạ tầng xã hội, dân cư, rác thải, không khí, an ninh an toàn là vấn đề lớn đặt ra, rất phức tạp so với các địa phương khác. Chưa kể Hà Nội phải cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực, trong bối cảnh hội nhập sâu.