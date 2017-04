Ngày 15.4, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay đơn vị đã đề xuất với Công an tỉnh Quảng Trị về việc điều chuyển trung tá Nguyễn Ngọc Danh (Đội phó Đội CSGT, Công an H.Cam Lộ) sang làm công tác khác.