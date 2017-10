Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, trong những ngày qua, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, một số nơi ở Thanh Hóa , Nghệ An, Hà Tĩnh lượng mưa từ 400 - 600 mm, gây ngập úng, cô lập một số khu dân cư tại các vùng thấp trũng, ven sông suối.