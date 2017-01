Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 4.1, ông N.V.T (65 tuổi, ngụ P.Long Bình, Q.9, TP.HCM) dùng xe máy chở thùng phuy lằm bằng sắt (loại 200 lít) đến trước một ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Xiển (P.Long Bình) để phá nắp.

Trong lúc ông T. đang cặm cụi cạy nắp thùng phuy thì bất ngờ thùng này phát ra một tiếng nổ to làm nạn nhân văng ra xa gần 10 m. Vụ nổ khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt tháo chạy ra xa, ông T. tử vong tại chỗ.

Theo Công an Q.9 qua khám nghiệm hiện trường, thì thùng phuy phát nổ không chứa chất gì. Nghi ngờ do nắp thùng phuy đậy kín, khi mở thì phát nổ do nén khí