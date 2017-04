Sáng 23.4, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã tặng giấy khen và thưởng hơn 10 triệu đồng cho 3 công an viên và 3 người dân xã Định Hòa (H.Gò Quao, Kiên Giang) do có thành tích xuất sắc trong truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng.