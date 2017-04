Chiều 15.4 thượng tá Trần Văn Ba, Trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ lật thúng chai mất tích cách đây 2 ngày.

Cũng theo thượng tá Ba, vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày (15.4) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khứu cách bờ biển Cửa Đại gần 3 hải lý về hướng đông bắc.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ để bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin vào khoảng 1 giờ ngày (13.4), tại khu vực biển Cửa Đại (TP.Hội An), ngư dân Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, trú khối phố Tân Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) đang đánh bắt trên biển.

Trong lúc đang chèo thúng chai vào bờ cách biển cửa đại khoảng 3 hải lý về hướng đôn bắc thì không may bị sóng to, gió lớn khiến chiếc thúng chai bị đánh lật úp, làm ngư dân Khứu rơi xuống biển mất tích.

