Sau khi tin đồn lan rộng, tuần qua, lượng tiền của khách hàng rút ra tại Quỹ tín dụng nhân dân TX.Thái Hòa hơn 12 tỉ đồng, cao gấp khoảng 10 lần so với các tuần trước đó.



Ngày 3.7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết tin đồn Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân TX.Thái Hòa (Nghệ An) bị vỡ nợ và đang bỏ trốn lan truyền trong những ngày qua tại địa phương là bịa đặt. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An đã có văn bản thông báo bác tin đồn này, khẳng định Quỹ tín dụng TX.Thái Hòa vẫn hoạt động bình thường, bà Phạm Thị Bích Mai, vẫn đang điều hành quỹ và đề nghị công an vào cuộc điều tra người tung tin đồn thất thiệt nêu trên. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ tín dụng TX.Thái Hòa là hơn 238 tỉ đồng và là quỹ hoạt động có hiệu quả.

K.Hoan