tin liên quan Yêu cầu Nhà máy alumin Nhân Cơ khắc phục ngay sự cố Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công thương yêu cầu khắc phục ngay sự cố phát tán bột alumin ra môi trường, rà soát lại quy trình sản xuất alumin tại Nhà máy alumin Nhân Cơ.

Ngày 30.9, ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở TN-MT Đắk Nông, khẳng định không có sự cố vỡ hồ bùn đỏ nhà máy alumin Nhân Cơ như thông tin lan truyền.

Ông Trung cũng cho biết những ngày gần đây mưa lớn trên địa bàn khiến nước suối Đắk Dao gần nhà máy alumin Nhân Cơ dâng cao, làm ngập trong khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động của nhà máy.

Về phía doanh nghiệp chủ quản nhà máy, ông Ngô Tố Ninh, Phó giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam - TKV) cũng xác nhận do mưa to làm nước suối dâng cao, gây ngập đường khiến người dân bon Bù Dấp (xã Nhân Cơ) gặp khó khăn khi đi lại.

Theo ông Ninh, việc có thông tin sự cố hồ bùn đỏ khiến nước tràn ra gây ngập là hoàn toàn không chính xác. “Ngày 29.9, lãnh đạo xã Nhân Cơ cùng mấy chục người dân đã trực tiếp vào nhà máy kiểm tra, tận mắt thấy không có chuyện vỡ hồ bùn đỏ”, ông Ninh cho biết.

Trước đó, trong ngày 29.9, mưa lớn khiến nước ngập nhiều tuyến đường quanh khu vực nhà máy alumin Nhân Cơ, đường vào bon Bù Dấp, nước dâng cao, lại có màu đỏ ngầu. Một số người dân thấy vậy nghi ngờ có sự cố vỡ hồ bùn đỏ từ nhà máy alumin nên báo chính quyền địa phương để kiểm tra.

tin liên quan Chưa có cơ sở khẳng định cá chết do sự cố ở Nhà máy alumin Nhân Cơ Chiều 4.8, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về sự cố vỡ đường ống bơm kiềm tại Nhà máy alumin Nhân Cơ xảy ra ngày 23.7.

Vào tháng 7.2016, tại nhà máy alumin Nhân Cơ trong quá trình vận hành thử đã xảy ra sự cố tràn dung dịch kiềm ra khu vực, khiến cá, tôm ở suối Đắk Dao bị chết, người dân bị dị ứng, phồng rộp da khi lội qua suối.

Trung Chuyên