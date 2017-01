Sau phiên tòa, đại diện liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai cho biết sẽ kháng cáo vụ kiện này.



Theo đơn khởi kiện, năm 2016, liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai nộp hồ sơ dự thầu gói số 01 mua sắm trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ chuyên dụng cho các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giá trần do Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đưa ra là gần 7,5 tỉ đồng).

Ngày 25.10.2016, Sở GD-ĐT ra thông báo loại hồ sơ của liên danh nhà thầu này vì hồ sơ không hợp lệ. Cho rằng việc loại hồ sơ dự thầu là trái quy định, gây thất thoát 480 triệu đồng của nhà nước (liên danh nhà thầu này bỏ giá thấp hơn 2 đơn vị đã trúng thầu 480 triệu đồng) và thiệt hại cho doanh nghiệp nên Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương mại Anh Đức đã khởi kiện Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An ra tòa.





K.Hoan