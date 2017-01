Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, có 187 vụ án hiếp dâm, giảm 71 vụ so với năm 2015. Tuy nhiên, đại tá Lê Tấn Tảo nhấn mạnh tội phạm hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa dạng độ tuổi và thành phần. Còn có những vụ hiếp dâm tập thể , hiếp dâm người nước ngoài, sau đó cướp tài sản như vụ án ở Tiền Giang, An Giang và Bình Thuận.