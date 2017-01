Ngày 6.1, Công an TP.HCM (CATP) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 với sự tham dự của thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo tổng cục, cục thuộc Bộ Công an...

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP, cho biết năm qua CATP triệt phá 2.394 băng nhóm, bắt 9.784 tên; trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động tại vùng ven, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ, hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép; ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp chuẩn bị gây án của băng nhóm tội phạm từ các tỉnh thành khác vào TP.HCM hoạt động.

Theo CATP, phạm pháp hình sự được kéo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức mới. Đáng chú ý, tội phạm về ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, thẩm lậu ma túy từ nước ngoài về thành phố tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ ba; xuất hiện nhiều loại ma túy mới. Thủ đoạn hoạt động tội phạm ma túy chuyên nghiệp hơn, sử dụng vũ khí để thanh toán và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Trung tướng Lê Đông Phong nhìn nhận: “Vẫn còn một số hạn chế như: Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) chưa đạt hiệu quả cao so với yêu cầu; tỷ lệ sai phạm trong cán bộ chiến sĩ còn ở mức cao so với quy định…”.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: tiếp tục củng cố, bố trí lực lượng CSHSĐN phối hợp với CSHS, CSGT, CSTT, CSCĐ kịp thời phát hiện trấn áp các loại tội phạm; tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm; tiếp tục thực hiện tốt đề án nâng cao, củng cố chất lượng công an cơ sở; tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên các đơn vị công an làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người dân…

Cùng ngày, tại TP.HCM, Tổng cục Cảnh Sát - Bộ Công an (phía nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2016 đã xảy ra 18.250 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2.000 vụ so với năm 2015). Trong đó, trộm cắp tài sản 9.057 vụ (giảm 1.288 vụ); cố ý gây thương tích 2.424 vụ (giảm 11 vụ); lừa đảo chiếm đoạt tài sản 795 vụ (giảm 20 vụ); cưỡng đoạt tài sản 164 vụ (giảm 81 vụ); chống người thi hành công vụ 214 vụ (giảm 33 vụ)... Riêng tại địa bàn TP.HCM, các tỉnh miền Đông và Nam Trung bộ xảy ra 10.943 vụ (chiếm 59,96%) tổng số vụ phạm pháp hình sự; các tỉnh miền Tây Nam bộ xảy ra 7.307 vụ (chiếm 40,04%). (Ngọc Lê)

Đàm Huy - Đức Tiến